Аналитик Капитонов: Поставки газа по «Силе Сибири 2» начнутся к 2030 году
Россия вряд ли начнет поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири 2» до 2030 года, сторонам необходимо построить магистраль и договориться о цене топлива. Об этом заявил аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов в интервью РИА Новости.
По словам эксперта, контракт по «Силе Сибири 2» между российским «Газпромом» и китайской CNPC предполагает поставку 50 млрд кубометров газа.
«Думаю, начало поставок начнется не ранее 2030 года: пока подпишут контракт и построят трубу, пройдет время», – указал Капитонов.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что стороны должны проработать детали проекта «Сила Сибири 2», и Москва надеется выйти на подписание контракта до 2023 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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