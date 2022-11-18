Путин обсудил с Эрдоганом детали создания крупного газового хаба в Турции

В сообщении говорится, что данной теме лидеры уделили особое внимание

Путин и Эрдоган поручили «детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции», благодаря которому Россия сможет переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию.

Отмечается, что Центр распределения газа будет находиться во Фракии.

Ранее в Минэнерго Турции заявили, что рассчитывают на начало работ по реализации предложенного российской стороной проекта газового хаба с начала 2023 года, сообщает RT.

