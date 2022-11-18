Путин обсудил с Эрдоганом детали создания крупного газового хаба в Турции
Президент России Владимир Путинв ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативу создания на территории Турции крупного газового хаба, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что данной теме лидеры уделили особое внимание
Путин и Эрдоган поручили «детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции», благодаря которому Россия сможет переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию.
Отмечается, что Центр распределения газа будет находиться во Фракии.
Ранее в Минэнерго Турции заявили, что рассчитывают на начало работ по реализации предложенного российской стороной проекта газового хаба с начала 2023 года, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 546 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 888 / сут.
- Каток и ярмарка на Красной площади в Москве заработают с 28 ноября
- Президент Польши призвал бизнесменов смело участвовать в восстановлении Украины
- СМИ: морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске
- Польша установит три тысячи камер на границе с Россией
- Новак: Россия и КНР переходят на оплату поставок в национальных валютах
- На стадионах ЧМ-2022 в Катаре не будут продавать пиво
- ООН: Судно с российскими удобрениями будет доставлено из Нидерландов в Африку
- Новак: РФ и КНР подпишут межправсоглашение по поставкам газа по дальневосточному маршруту
- Путин обсудил с Эрдоганом детали создания крупного газового хаба в Турции
- Подозреваемого в убийстве девушки в Москве задержали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru