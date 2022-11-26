Путин: Объем экспорта российских вооружений в 2022 году составил $8 млрд
Объем экспорта российских вооружений достиг уровня в $8 млрд. Об этом сообщил президент Владимир Путин на торжественном мероприятии к 15-летию госкорпорации «Ростех».
Как отметил российский лидер, значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления, на нужды Вооруженных сил РФ.
«Но даже в этих условиях мы уже продали за границу на мировые рынки вооружений на $8 млрд», — приводит слова Путина РИА Новости.
Президент подчеркнул, что такие показатели — хороший результат в сложившихся условиях.
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