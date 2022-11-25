В России согласовали графики поставок вооружения в армию

Поставки вооружения, военной и спецтехники для российской армии идет согласно плану, уже утвердили графики на ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер, глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

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По словам чиновника, в ряде случаев получается даже опережать график. Если же возникают сложности, то к работе для ускорения поставок срочно подключается военно-промышленная комиссия наряду с отвечающими за разработку и модернизацию техники институтами.

В заключение министр добавил, что к изготовлению экипировки присоединились многие частные компании. Мантуров отметил, что это помогает следовать графику.

Ранее Министерство обороны России получило партию боевых машин реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеПоставкиРоссийская АрмияДенис Мантуров
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