Путин: Нужно связать газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин-Хабаровск-Владивосток

Пять человек обратились за помощью к медикам после экстренной посадки самолёта в поле под Новосибирском

Владимир Путин: Доходы россиян растут, однако в целом они являются довольно скромными

Безвозмездные поставки российского зерна в Африку должны начаться в ближайшее время

Американцы требуют привлечь к ответственности президента страны

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