Путин: Нужно связать газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин-Хабаровск-Владивосток
Президент Владимир Путин указал на необходимость связать газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Об этом российский лидер заявил в ходе Восточного экономического форума.
«В наших планах связать между собой газопроводы ... а затем включить их в единую систему газоснабжения страны», — указал Путин.
Президент пояснил, что с помощью таких мер будет решена «историческая, глобальная задача» — интегрировать газотранспортные сети на западе и востоке РФ.
Ранее Путин назвал Дальний Восток стратегическим приоритетом для России на XXI век, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru