Путин: Нужно связать газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин-Хабаровск-Владивосток

Президент Владимир Путин указал на необходимость связать газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Об этом российский лидер заявил в ходе Восточного экономического форума.

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«В наших планах связать между собой газопроводы ... а затем включить их в единую систему газоснабжения страны», — указал Путин.

Президент пояснил, что с помощью таких мер будет решена «историческая, глобальная задача» — интегрировать газотранспортные сети на западе и востоке РФ.

Ранее Путин назвал Дальний Восток стратегическим приоритетом для России на XXI век, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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