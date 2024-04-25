Силуанов: Использование механизма инвестиционного налогового вычета расширят

По его словам, сейчас многие компании поднимают вопрос о более широком использовании этого финансового механизма.

Вице-премьер также отметил и необходимость налоговой донастройки в РФ. Он рассказал, что изменения в налоговой системе будут обсуждаться между Минфином РФ и бизнесом уже в середине мая.

Ранее Силуанов заявил, что приватизация принесет в бюджет 100 млрд рублей в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

