Путин: Россия заинтересована в успешном бизнесе

На встрече с представителями российских деловых структур он подчеркнул, что за этим успехом стоят успехи «всей экономики страны».

«Хочу вас поздравить с результатами – они есть. Это очень важно – и не только для ваших коллективов, ваших компаний, это важно для всей страны, для всей экономики», - сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что вложения в основной капитал российского бизнеса, даже с учётом всех трудностей, «растут третий год подряд», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

