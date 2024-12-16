Путин: Россия заинтересована в успешном бизнесе
Россия заинтересована в том, чтобы бизнес в стране был успешным. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с представителями российских деловых структур он подчеркнул, что за этим успехом стоят успехи «всей экономики страны».
«Хочу вас поздравить с результатами – они есть. Это очень важно – и не только для ваших коллективов, ваших компаний, это важно для всей страны, для всей экономики», - сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что вложения в основной капитал российского бизнеса, даже с учётом всех трудностей, «растут третий год подряд», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru