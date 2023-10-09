Аналитики ждут подорожания нефти на 10% из-за обострения на Ближнем Востоке

Обострение ситуации на Ближнем Востоке неизбежно скажется на мировом рынке нефти. Такой прогноз дал в комментарии RT глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По его оценке, чёрного золото начнёт дорожать очень интенсивно - в ближайшие недели цены могут подскочить на 10%. На этом фоне рубль может несколько укрепиться к доллару и евро.

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Ранее уже стало известно, что цены на нефть резко пошли вверх на фоне событий на Ближнем Востоке. Чёрное золото достигло самого высокого с начала текущего месяца уровня. Баррель сейчас продаётся выше 86 долларов.

Президент «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что все страны Персидского залива, кроме Катара, могут оказать помощь Израилю в борьбе с движением ХАМАС в секторе Газа.

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ФОТО: www.emirates247.com
ТЕГИ:ХамасИзраильНефть

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