Аналитики ждут подорожания нефти на 10% из-за обострения на Ближнем Востоке

Ранее уже стало известно, что цены на нефть резко пошли вверх на фоне событий на Ближнем Востоке. Чёрное золото достигло самого высокого с начала текущего месяца уровня. Баррель сейчас продаётся выше 86 долларов.

Президент «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что все страны Персидского залива, кроме Катара, могут оказать помощь Израилю в борьбе с движением ХАМАС в секторе Газа.

