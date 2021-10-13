Путин не исключил, что цена нефти достигнет 100 долларов

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что цена на нефть может достичь 100 долларов за баррель.

«Вполне возможно», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос в рамках пленарного заседания Российской энергетической недели.

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, почему цена нефти через 10 лет не упадет до 30 долларов, а в этом году может достигнуть желанной для РФ цифры на фоне климатических реформ.

В понедельник цена нефти Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с октября 2018 года. По данным аналитиков, повышению цен на сырье способствует активный спрос на нефть на фоне ограниченного предложения и восстановительного роста экономики.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:Владимир ПутинЦена На Нефть
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