Путин не исключил, что цена нефти достигнет 100 долларов

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, почему цена нефти через 10 лет не упадет до 30 долларов, а в этом году может достигнуть желанной для РФ цифры на фоне климатических реформ.

В понедельник цена нефти Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с октября 2018 года. По данным аналитиков, повышению цен на сырье способствует активный спрос на нефть на фоне ограниченного предложения и восстановительного роста экономики.

