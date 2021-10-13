«Шоковые вещи». Какими будут цены на нефть к 2030 году
Директор Фонда энергетического развития рассказал НСН, почему цена нефти через 10 лет не упадет до 30 долларов, а в этом году может достигнуть желанной для РФ цифры на фоне климатических реформ.
Стоимость нефти в 2030 году будет 40-60 долларов за баррель, несмотря на глобальную политику по углеродной нейтральности. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
В докладе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2021 описываются три сценария прогнозов динамики цен на нефть на фоне развития мировой энергетики в зависимости от масштабов климатических реформ. По одному из них, декарбонизация обрушит цены на нефть к 2030 году до 30 долларов за баррель и до 24 долларов к 2050-му. Однако два других сценария предполагают сохранение текущего коридора цен вплоть до 2050 года или даже их рост (до 60-90 долларов за баррель).
«Спрос на нефть пока не падает, и еще лет десять не упадет. Нефть в 2030 году мы точно не увидим по 30 долларов. До серьезного изменения спроса нефть должна находиться в диапазоне 40-60 долларов. Это фундаментальная мировая цена нефти. Она устраивает и производителей, и потребителей», – сказал Пикин.
Процесс декарбонизации, по словам аналитика, не может идти плавно, он будет происходить рывками, но его не остановить. При этом пока мир не готов к резкому енергопереходу, поэтому на нефтяные цены в ближайшее десятилетие по-прежнему будут оказывать влияние две ключевые составляющие: спрос и издержки добычи.
«По спросу пик потребления нефти приходится примерно на следующее десятилетие. До момента выхода на пиковое потребление я не вижу резкого изменения цены. Шоковые вещи, как в 2020 году возможны, но с учетом текущих издержек по добыче – все равно в районе 60 долларов (это текущие цены, в будущем эта цифра выше с учетом долларовой инфляции). Никто не будет вкладывать в добычу, если издержки станут превышать стоимость нефти. Сейчас все инвестиции в добычу сильно сокращены, с учетом декарбонизации стало не модно в это инвестировать. Добыча в будущем не будет так расти, как планировалось. И это происходит повсеместно. Чем ниже цена, тем больше подрываются будущие инвестиции. При этом нефть со временем не становится дешевле по добыче: все новые месторождения – более сложные, с большими себестоимостями. Поэтому нефть по 30 долларов смогут позволить себе продавать не так много стран. Например, Россия и Ближний Восток, а Венесуэла и Канада – не могут», – пояснил аналитик.
По словам Пикина, шоковое снижение стоимости нефти в 2020 году стало следствием резкой декарбонизации без необходимых резервов и не исключено, что вскоре ее цена достигнет долгожданных 100 долларов.
«Если где-то резко увеличивается ни с того ни с сего спрос, то в конечном итоге мы переходим к резкому изменению цен – и там уже на 30 долларов по прогнозу МЭА, а все 100 будут. Не исключаю, что даже в этом году мы можем увидеть долгожданные для России 100 долларов за баррель», – предсказал Пикин.
В понедельник цена нефти Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с октября 2018 года. По данным аналитиков, повышению цен на сырье способствует активный спрос на нефть на фоне ограниченного предложения и восстановительного роста экономики.
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