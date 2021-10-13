«Шоковые вещи». Какими будут цены на нефть к 2030 году

Процесс декарбонизации, по словам аналитика, не может идти плавно, он будет происходить рывками, но его не остановить. При этом пока мир не готов к резкому енергопереходу, поэтому на нефтяные цены в ближайшее десятилетие по-прежнему будут оказывать влияние две ключевые составляющие: спрос и издержки добычи.

«По спросу пик потребления нефти приходится примерно на следующее десятилетие. До момента выхода на пиковое потребление я не вижу резкого изменения цены. Шоковые вещи, как в 2020 году возможны, но с учетом текущих издержек по добыче – все равно в районе 60 долларов (это текущие цены, в будущем эта цифра выше с учетом долларовой инфляции). Никто не будет вкладывать в добычу, если издержки станут превышать стоимость нефти. Сейчас все инвестиции в добычу сильно сокращены, с учетом декарбонизации стало не модно в это инвестировать. Добыча в будущем не будет так расти, как планировалось. И это происходит повсеместно. Чем ниже цена, тем больше подрываются будущие инвестиции. При этом нефть со временем не становится дешевле по добыче: все новые месторождения – более сложные, с большими себестоимостями. Поэтому нефть по 30 долларов смогут позволить себе продавать не так много стран. Например, Россия и Ближний Восток, а Венесуэла и Канада – не могут», – пояснил аналитик.

По словам Пикина, шоковое снижение стоимости нефти в 2020 году стало следствием резкой декарбонизации без необходимых резервов и не исключено, что вскоре ее цена достигнет долгожданных 100 долларов.

«Если где-то резко увеличивается ни с того ни с сего спрос, то в конечном итоге мы переходим к резкому изменению цен – и там уже на 30 долларов по прогнозу МЭА, а все 100 будут. Не исключаю, что даже в этом году мы можем увидеть долгожданные для России 100 долларов за баррель», – предсказал Пикин.

В понедельник цена нефти Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с октября 2018 года. По данным аналитиков, повышению цен на сырье способствует активный спрос на нефть на фоне ограниченного предложения и восстановительного роста экономики.

