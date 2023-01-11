Путин заявил о необходимости обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства

На совещании с членами правительства глава государства отметил, что не следует также забывать и о мерах социальной поддержки граждан.

«Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства», - подчеркнул он.

Ранее Путин обозначил шесть ключевых задач для российской экономики в 2023 году, выделив снижение уровня бедности и неравенства, сообщают «Невские новости».