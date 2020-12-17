Путин назвал самые пострадавшие от коронакризиса отрасли

Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции рассказал, что правительство напряженно работало в течение года над устранением экономических последствий, связанных с пандемией коронавируса.

"У нас наиболее пострадали перевозки, прежде всего, авиационные, железнодорожные перевозки, прежде всего, пассажирские, это розница непродовольственных товаров и сфера услуг. Фитнес-центры, рестораны, кафе, и все, что с этим связано. Мы перенесли все платежи, кроме НДС, на более поздний срок. Несколько раз выдавали гранты. Дали кредит под нулевую ставку. Дали кредит под 2% с перспективой списания всего кредита в случае сохранения 90% списочного состава работников. Мы сократили отчисления в социальные фонды с 30% до 15%. Это набор мер, которые поддержали пострадавшие отрасли", - отметил он.