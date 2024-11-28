Алиханов: Ослабление рубля позитивно отразится на импорте

Как уточнил министр, стать богатой страной можно только имея сложную экономику, как у России.

Алиханов также отметил, что важно расширять список стран — поставщиков товаров, поскольку Россия не может «полагаться только на одного-двух партнеров».

Ранее гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил «Радиоточке НСН», что новый курс доллара к рублю приведет к росту стоимости импортных товаров на 15-20%, так как меняется себестоимость закупок и логистики.

