Путин назвал ошибочной приватизацию в 1990-е годы
Приватизация в 1990-е годы в России была во многом ошибочной. Как сообщает РИА Новости, об этом на пленарной сессии ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, она была основана «на мнении экономистов с мировым именем, в том числе и русского происхождения», по мнению которых следовало «приватизировать всё что угодно как можно быстрее».
«Не думаю, что это целенаправленно делалось с какими-то криминальными целями», - заключил глава государства.
Ранее глава Цетробанка РФ Эльвира Набиуллина поддержала идею о новой приватизации в России, указав, что она положительно скажется на экономике страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru