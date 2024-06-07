Путин назвал ошибочной приватизацию в 1990-е годы

Приватизация в 1990-е годы в России была во многом ошибочной. Как сообщает РИА Новости, об этом на пленарной сессии ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

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По его словам, она была основана «на мнении экономистов с мировым именем, в том числе и русского происхождения», по мнению которых следовало «приватизировать всё что угодно как можно быстрее».

«Не думаю, что это целенаправленно делалось с какими-то криминальными целями», - заключил глава государства.

Ранее глава Цетробанка РФ Эльвира Набиуллина поддержала идею о новой приватизации в России, указав, что она положительно скажется на экономике страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Секретарев
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