Путин назвал «Алросу» крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире

Президент также добавил, что "Алроса" фактически выполняет роль "бюджетообразующего" предприятия для всей республики Саха (Якутия). Путин поинтересовался перспективами компании, а также тем, как в настоящий момент устроена работа "Алросы".

Путин подчеркнул, что государство готово оказать поддержку "Алросе" и уделить внимание восстановлению рынка для данной отрасли.

