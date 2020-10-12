Путин назвал «Алросу» крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире
Глава РФ Владимир Путин назвал отечественную компанию "Алроса" лидером на мировом рынке алмазодобывающего производства. Об этом сообщает ТАСС.
В понедельник 12 октября президент встретился с главой"Алросы" Сергеем Ивановым. Путин заметил, что во время пандемии "Алроса" вышла на лидирующие позиции на рынке, так как многие конкурирующие компании вынуждены были сократить объемы добычи и уволить множество работников.
Президент также добавил, что "Алроса" фактически выполняет роль "бюджетообразующего" предприятия для всей республики Саха (Якутия). Путин поинтересовался перспективами компании, а также тем, как в настоящий момент устроена работа "Алросы".
Путин подчеркнул, что государство готово оказать поддержку "Алросе" и уделить внимание восстановлению рынка для данной отрасли.
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