Путин: Набиуллина сама не знает, какая завтра будет ключевая ставка

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина не говорила ему, какое решение по ключевой ставке примет ЦБ 20 декабря.

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Напомним, 20 декабря Банк России на заседании определит ключевую ставку. В октябре ЦБ уже повысил ключевую ставку с 19 до 21%.

«Набиуллина не говорила мне, какая будет ставка. Она, наверное, сама пока этого не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров и в ходе дискуссии принимают окончательное решение. Надеюсь, оно будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня», - заявил глава государства в рамках формата прямой линии, которая объединена с большой пресс-конференцией.

Ранее финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев заявил «Радиоточке НСН», что Банк России в пятницу повысит ставку до 23%, и это «не шоковое повышение».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ЭкономикаКлючевая СтавкаЭльвира НабиуллинаВладимир Путин

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