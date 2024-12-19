Путин: Набиуллина сама не знает, какая завтра будет ключевая ставка
19 декабря 202415:50
Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина не говорила ему, какое решение по ключевой ставке примет ЦБ 20 декабря.
Напомним, 20 декабря Банк России на заседании определит ключевую ставку. В октябре ЦБ уже повысил ключевую ставку с 19 до 21%.
«Набиуллина не говорила мне, какая будет ставка. Она, наверное, сама пока этого не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров и в ходе дискуссии принимают окончательное решение. Надеюсь, оно будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня», - заявил глава государства в рамках формата прямой линии, которая объединена с большой пресс-конференцией.
Ранее финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев заявил «Радиоточке НСН», что Банк России в пятницу повысит ставку до 23%, и это «не шоковое повышение».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Замглавы Минобороны Фрадков наградил военных строителей
- В Росздравнадзоре отчиталась о ликвидации дефицита физраствора в аптеках
- Роскомнадзор зафиксировал с начала 2024 года 127 утечек баз данных
- «Прямая линия» Путина в 2024 году длилась четыре с половиной часа
- Студента из Воронежа посадили на 16 лет за госизмену
- Фармаколог Логинов назвал главные минусы дженериков
- Путин заявил, что воспринимает Россию, как семью
- Великобритания ввела санкции против главы МВД Грузии
- Путин заявил, что Россия не отказала бы Зеленскому в политическом убежище
- Певец Витас на одном из концертов в Китае вел себя неадекватно
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru