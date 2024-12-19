Путин: Набиуллина сама не знает, какая завтра будет ключевая ставка

Напомним, 20 декабря Банк России на заседании определит ключевую ставку. В октябре ЦБ уже повысил ключевую ставку с 19 до 21%.

«Набиуллина не говорила мне, какая будет ставка. Она, наверное, сама пока этого не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров и в ходе дискуссии принимают окончательное решение. Надеюсь, оно будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня», - заявил глава государства в рамках формата прямой линии, которая объединена с большой пресс-конференцией.

Ранее финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев заявил «Радиоточке НСН», что Банк России в пятницу повысит ставку до 23%, и это «не шоковое повышение».

