Путин на совещании в среду обсудит с правительством зарплаты бюджетников
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи проведёт 30 ноября совещание с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что основной темой встречи станут зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы, которые были обозначены указами 2012 года.
«С докладами выступят министр труда и социальной защиты России Котяков и председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Экономика и финансы», губернатор Челябинской области Текслер», - уточнили в пресс-службе.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил увеличить зарплаты вице-спикеров нижней палаты парламента и председателей комитетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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