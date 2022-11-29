Путин на совещании в среду обсудит с правительством зарплаты бюджетников

В сообщении говорится, что основной темой встречи станут зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы, которые были обозначены указами 2012 года.

«С докладами выступят министр труда и социальной защиты России Котяков и председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Экономика и финансы», губернатор Челябинской области Текслер», - уточнили в пресс-службе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил увеличить зарплаты вице-спикеров нижней палаты парламента и председателей комитетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».