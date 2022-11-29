Путин на совещании в среду обсудит с правительством зарплаты бюджетников

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи проведёт 30 ноября совещание с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что зарплаты должны опережать рост цен

В сообщении говорится, что основной темой встречи станут зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы, которые были обозначены указами 2012 года.

«С докладами выступят министр труда и социальной защиты России Котяков и председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Экономика и финансы», губернатор Челябинской области Текслер», - уточнили в пресс-службе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил увеличить зарплаты вице-спикеров нижней палаты парламента и председателей комитетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЗарплатаБюджетникиПравительство РоссииВладимир Путин
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