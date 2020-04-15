Путин: На поддержку авиакомпаний выделят 23 млрд рублей
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил о том, что распорядился выделить российским авиакомпаниям в качестве меры поддержки 23 млрд рублей. Глава государства отметил, что авиаперевозки — одна из наиболее пострадавших отраслей.
Деньги, по словам президента, будут предоставлены на оплату лизинга воздушных судов, оплату стоянок самолетов, выплату зарплат сотрудникам и пополнение оборотных средств.
В ходе своего выступления глава государства также распорядился предоставлять безвозмездную финансовую помощь малому бизнесу, а также выдавать кредиты компаниям на выплату зарплат сотрудникам под гарантии Внешэкономбанка.
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