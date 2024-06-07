Путин: На долю дружественных России государств приходится три четверти ее товарооборота

Российский лидер заявил, что Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на санкции. Кроме того, по словам Путина, Россия готова предлагать другим странам полноформатное технологическое партнерство полного цикла.

Глава государства подчеркнул необходимость роста несырьевого экспорта на 2/3 к 2030.

Ранее Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на полях ПМЭФ заявил, что необходимо вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам, отмечает RT.

