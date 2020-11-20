Путин: Мировой ВВП из-за коронавируса сократится на 4,4%

Мировой ВВП в 2020 году из-за пандемии коронавируса сократится на 4,4 процента. Таким прогнозом поделился президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите АТЭС.

По словам российского лидера, при этом ВВП экономик АТЭС снизится на 2,5%.

Кроме того, Путин рассказал, что, согласно прогнозам, спад российского ВВП в 2020 году ожидается на уровне 3,9%.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит 19-20 ноября. Из-за распространения новой коронавирусной инфекции встреча идёт в виртуальном формате. Саммит посвящён переосмыслению сотрудничества стран и приоритетам после пандемии коронавирусной инфекции.

