Путин: Мировой ВВП из-за коронавируса сократится на 4,4%
Мировой ВВП в 2020 году из-за пандемии коронавируса сократится на 4,4 процента. Таким прогнозом поделился президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите АТЭС.
По словам российского лидера, при этом ВВП экономик АТЭС снизится на 2,5%.
Кроме того, Путин рассказал, что, согласно прогнозам, спад российского ВВП в 2020 году ожидается на уровне 3,9%.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит 19-20 ноября. Из-за распространения новой коронавирусной инфекции встреча идёт в виртуальном формате. Саммит посвящён переосмыслению сотрудничества стран и приоритетам после пандемии коронавирусной инфекции.
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