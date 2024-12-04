Путин: Инфляция в годовом выражении достигла 8,8%

Инфляция в России в годовом выражении составила 8,8%. Об этом в ходе пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!» заявил президент России Владимир Путин, сообщило издание «Коммерсантъ».

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Глава государства оценил текущий уровень инфляции как высокий. По его словам, главным ответом на инфляционный вызов является рост предложения услуг и товаров. Российский лидер также указал на необходимость скоординированных действий Банка России и российского правительства.

Путин добавил, что следует разумно пользоваться инструмента борьбы с инфляцией, не доводя ситуацию до структурных перегибов.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что российский бизнес обеспокоен высоким уровнем инфляции, однако не напуган им и готов даже к трехзначной инфляции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ЭкономикаИнфляцияВладимир Путин

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