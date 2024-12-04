Путин: Инфляция в годовом выражении достигла 8,8%
Инфляция в России в годовом выражении составила 8,8%. Об этом в ходе пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!» заявил президент России Владимир Путин, сообщило издание «Коммерсантъ».
Глава государства оценил текущий уровень инфляции как высокий. По его словам, главным ответом на инфляционный вызов является рост предложения услуг и товаров. Российский лидер также указал на необходимость скоординированных действий Банка России и российского правительства.
Путин добавил, что следует разумно пользоваться инструмента борьбы с инфляцией, не доводя ситуацию до структурных перегибов.
Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что российский бизнес обеспокоен высоким уровнем инфляции, однако не напуган им и готов даже к трехзначной инфляции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru