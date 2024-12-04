Путин: Инфляция в годовом выражении достигла 8,8%

Глава государства оценил текущий уровень инфляции как высокий. По его словам, главным ответом на инфляционный вызов является рост предложения услуг и товаров. Российский лидер также указал на необходимость скоординированных действий Банка России и российского правительства.

Путин добавил, что следует разумно пользоваться инструмента борьбы с инфляцией, не доводя ситуацию до структурных перегибов.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что российский бизнес обеспокоен высоким уровнем инфляции, однако не напуган им и готов даже к трехзначной инфляции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

