Путин и Лукашенко снова поговорили по телефону о нефти
Во вторник, 31 декабря, состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В пресс-службе главы Белоруссии подчеркнули, что диалог прошел по инициативе Москвы.
Основной темой переговоров стали поставки в Белоруссию российских энергоресурсов, главным образом — нефти, сообщает RT.
Ранее, в понедельник, Путин и Лукашенко около часа обсуждали поставку в Белоруссию российских углеводородов и других видов сырья.
Ранее стало известно, что Минск якобы выбил у Москвы 1,5 млрд долларов компенсации за так называемый налоговый маневр при поставках нефти. При этом эксперты уверены, что этой суммой власти Белоруссии не удовлетворятся, сообщает Газета.ру.
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