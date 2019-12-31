Путин и Лукашенко снова поговорили по телефону о нефти

Основной темой переговоров стали поставки в Белоруссию российских энергоресурсов, главным образом — нефти, сообщает RT.

Ранее, в понедельник, Путин и Лукашенко около часа обсуждали поставку в Белоруссию российских углеводородов и других видов сырья.

Ранее стало известно, что Минск якобы выбил у Москвы 1,5 млрд долларов компенсации за так называемый налоговый маневр при поставках нефти. При этом эксперты уверены, что этой суммой власти Белоруссии не удовлетворятся, сообщает Газета.ру.

