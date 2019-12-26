Политическая «Дружба». В России ответили на угрозы Лукашенко забрать трубу

Руководство «Транснефти» ответило на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности забрать две трубы магистрального нефтепровода «Дружба». Такая угроза несёт политическую подоплёку, поскольку требует серьезного экономического обоснования, заявил РБК глава российской естественной транспортной монополии Николай Токарев.

По словам Токарева, предложения, озвученные белорусским лидером, едва ли возможно воплотить в реальную жизнь. Ранее Александр Лукашенко завил, что Минск найдёт альтернативные пути поставки нефти в том случае, если Москва потребует завышенную цену, отмечает Ura.ru.

Лукашенко также пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба», что приведёт к сокращению поставок российского топлива в Европу и уменьшит бюджетные доходы.

