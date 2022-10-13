Путин и Эрдоган обсудили вопросы строительства Россией в Турции ещё одной АЭС
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган обсудили вопросы строительства «Росатомом» еще одой АЭС на севере Турецкой республики в Синопе, сообщает ТАСС.
Встреча лидеров состоялась в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Эта станция должна стать второй АЭС в республике в соответствии с принятым Анкарой стратегическим планом развития страны. Всего же в планах Турции строительство трех атомных станций.
Если этот проект будет реализован, по словам турецкого лидера, это окажет серьезное влияние на развитие атомной энергетике в Турции.
«АЭС "Аккую" покроет 10% нашей потребности в электроэнергии, а с АЭС в Синопе мы сможем покрыть еще 10%, в общей сложности будет 20%», - добавил Эрдоган.
Ранее Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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