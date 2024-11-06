Путин: Грузооборот Северного морского пути в 2024 году составит 37,6 млн тонн
Грузооборот Северного морского пути в этом году составит 37,6 млн тонн, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола «Чукотка».
Он отметил, что в позапрошлом году по Северному морскому пути перевозили 34 млн тонн, в 2023 году 36 млн тонн. Путин выразил уверенность, что в 2030 году грузооборот Северного морского пути будет свыше 100 млн тонн.
Глава государства подчеркнул, что реализация таких планов принесет весомый вклад в развитие транспортной инфраструктуры России, а также сделает Северный морской путь очень привлекательным для отечественных перевозчиков и для партнеров за рубежом.
Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил ледокол «Сибирь» и заявил об особой роли ледоколов в увеличении перевозок по Северному морскому пути, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru