Путин: Если бизнес не связан с причинением вреда человеку, его вообще не должны проверять
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил об отсутствии необходимости проверять бизнес, который не несет рисков.
Российский лидер предложил Генпрокуратуре закрепить нормы о праве проводить проверки бизнеса, где они остаются, только профильными ведомствами.
Глава государства также призвал бизнесменов вкладывать деньги внутри страны: «Где родился, там и пригодился».
Ранее Путин заявил, что Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства, а не перехода к административно-командному пути, как ей прочили некоторые, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В НАТО не согласовали план обороны на случай противостояния с Россией
- «Это разбой, средневековье»: Путин о заморозке российских счетов за рубежом
- Путин: Россия не стремится выпускать вообще всю продукцию
- Путин: Необходимо массово внедрять в РФ проекты с беспилотными автомобилями
- «Где родился, там и пригодился»: Путин призвал бизнесменов вкладывать деньги внутри страны
- Путин заявил, что Россия сама закрывает свои потребности в продукции АПК
- Швеция обучит украинских пилотов управлять истребителями JAS 39 Gripen
- Путин: Если бизнес не связан с причинением вреда человеку, его вообще не должны проверять
- В России предсказали разгром ВСУ на запорожском направлении к августу
- Реальные операции с цифровым рублем планируется начать в июле - августе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru