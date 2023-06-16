Путин: Если бизнес не связан с причинением вреда человеку, его вообще не должны проверять

Российский лидер предложил Генпрокуратуре закрепить нормы о праве проводить проверки бизнеса, где они остаются, только профильными ведомствами.

Глава государства также призвал бизнесменов вкладывать деньги внутри страны: «Где родился, там и пригодился».

Ранее Путин заявил, что Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства, а не перехода к административно-командному пути, как ей прочили некоторые, напоминает «Радиоточка НСН».

