Путин заявил, что Россия сама закрывает свои потребности в продукции АПК

Он отметил, что рост сельхозпроизводства за 2022 год был больше 10%. Путин подчеркнул, что Россия закрывает свои потребности абсолютно по всем товарным позициям в этом секторе.

Ранее Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций заявил, что рост производства сельхозпродукции составил с 2014 по 2022 год 27,4%, а экспорт продукции АПК в 2022 году достиг 41,6 миллиарда долларов, сообщает «Радиоточка НСН».

