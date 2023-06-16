Путин заявил, что Россия сама закрывает свои потребности в продукции АПК
Россия сама закрывает все собственные потребности по продукции сельского хозяйства и активно выходит на экспорт. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Он отметил, что рост сельхозпроизводства за 2022 год был больше 10%. Путин подчеркнул, что Россия закрывает свои потребности абсолютно по всем товарным позициям в этом секторе.
Ранее Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций заявил, что рост производства сельхозпродукции составил с 2014 по 2022 год 27,4%, а экспорт продукции АПК в 2022 году достиг 41,6 миллиарда долларов, сообщает «Радиоточка НСН».
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