Путин заявил, что Россия сама закрывает свои потребности в продукции АПК

Россия сама закрывает все собственные потребности по продукции сельского хозяйства и активно выходит на экспорт. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Он отметил, что рост сельхозпроизводства за 2022 год был больше 10%. Путин подчеркнул, что Россия закрывает свои потребности абсолютно по всем товарным позициям в этом секторе.

Ранее Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций заявил, что рост производства сельхозпродукции составил с 2014 по 2022 год 27,4%, а экспорт продукции АПК в 2022 году достиг 41,6 миллиарда долларов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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