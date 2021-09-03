Путин допустил возможность увеличения туристического кешбэка для Дальнего Востока

Туристический кешбэк может быть увеличен для Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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«Туристический кешбэк, я бы тоже подумал над увеличением, но для Дальнего Востока», — цитирует главу государства РИА Новости.

Президент подчеркнул, что власти ищут возможности поддержать бизнес, и туристический бизнес — «перспективное направление, без всякого сомнения», отмечает RT.

ВЭФ проходит 2-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета, главная тема форума — новые возможности Дальнего Востока, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: сайт Кремля
ТЕГИ:ТуризмДальний ВостокВосточный Экономический ФорумВладимир Путин
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