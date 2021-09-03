Путин допустил возможность увеличения туристического кешбэка для Дальнего Востока
Туристический кешбэк может быть увеличен для Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Туристический кешбэк, я бы тоже подумал над увеличением, но для Дальнего Востока», — цитирует главу государства РИА Новости.
Президент подчеркнул, что власти ищут возможности поддержать бизнес, и туристический бизнес — «перспективное направление, без всякого сомнения», отмечает RT.
ВЭФ проходит 2-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета, главная тема форума — новые возможности Дальнего Востока, напоминает телеканал «360».
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