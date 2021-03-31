Путин допустил национализацию предприятий в России

Так президент прокомментировал соответствующее предложение Федерации независимых профсоюзов.

По словам Путина, национализация еще не означает, что это приведет к «повышению экономической эффективности и жизнеспособности предприятия».

В декабре была национализирована АО «Башкирская содовая компания» (БСК) из-за выявленных нарушений перехода прав на БСК в собственность частных лиц.

