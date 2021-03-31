Путин допустил национализацию предприятий в России

Национализацию предприятий, которые выполняют гособоронзаказ со сбоями, не исключил президент РФ Владимир Путин.

Он пояснил, что такой инструмент можно использовать для сохранения занятости, передает ТАСС. «Здесь вообще все понятно, кроме эффективности работы со стороны менеджмента. Потому что деньги государственные выделяются, и выделяются исправно, ритмично, без всяких задержек. А сбои бывают», — сказал Путин, отметив, что национализация носит крайний характер.

Башкирская содовая компания передана государству по иску Генпрокуратуры

Так президент прокомментировал соответствующее предложение Федерации независимых профсоюзов.

По словам Путина, национализация еще не означает, что это приведет к «повышению экономической эффективности и жизнеспособности предприятия».

В декабре была национализирована АО «Башкирская содовая компания» (БСК) из-за выявленных нарушений перехода прав на БСК в собственность частных лиц.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:Владимир ПутинПромышленность
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры