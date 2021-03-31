Путин допустил национализацию предприятий в России
Национализацию предприятий, которые выполняют гособоронзаказ со сбоями, не исключил президент РФ Владимир Путин.
Он пояснил, что такой инструмент можно использовать для сохранения занятости, передает ТАСС. «Здесь вообще все понятно, кроме эффективности работы со стороны менеджмента. Потому что деньги государственные выделяются, и выделяются исправно, ритмично, без всяких задержек. А сбои бывают», — сказал Путин, отметив, что национализация носит крайний характер.
Так президент прокомментировал соответствующее предложение Федерации независимых профсоюзов.
По словам Путина, национализация еще не означает, что это приведет к «повышению экономической эффективности и жизнеспособности предприятия».
В декабре была национализирована АО «Башкирская содовая компания» (БСК) из-за выявленных нарушений перехода прав на БСК в собственность частных лиц.
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