Башкирская содовая компания передана государству по иску Генпрокуратуры

Акции Башкирской содовой компании переданы Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Такое решение вынес Арбитражный суд Башкирии по иску Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает официальный сайт надзорного ведомства.

Иск был подан в связи с выявленными в ходе проверки нарушениями законодательства о приватизации. Установлено, что право собственности на имущество компании было передано в обход воли Российской Федерации.

Согласно решению суда, в пользу государства истребованы 95,72% обыкновенных именных акций «Башкирской содовой компании», которыми до сих пор незаконно владели акционерные общества «Региональный фонд», «Башкирская химия» и Торговый дом «Башкирская химия».

Минувшим летом в Башкирии разразился скандал из-за планов содовой компании по разработке шихана Куштау, который считается одним из древних символов республики. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 26 августа поручил разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры.

