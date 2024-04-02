«Продолжаем зарабатывать»: Стоимость нефти готова пробить заветную отметку в $100

В апреле стоимость нефти марки Brent легко достигнет 90 долларов, перейти отметку в 100 долларов также будет возможно из-за нынешней политики ОПЕК, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,7%, до $88,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Так, стоимость нефти марки Brent превысила отметку $88 за баррель впервые с 31 октября 2023 года. Нефть марки Brent с начала 2024 года подорожала более чем на 13%.