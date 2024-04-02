«Продолжаем зарабатывать»: Стоимость нефти готова пробить заветную отметку в $100
В апреле стоимость нефти марки Brent легко достигнет 90 долларов, заявил НСН Сергей Пикин.
В апреле стоимость нефти марки Brent легко достигнет 90 долларов, перейти отметку в 100 долларов также будет возможно из-за нынешней политики ОПЕК, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,7%, до $88,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Так, стоимость нефти марки Brent превысила отметку $88 за баррель впервые с 31 октября 2023 года. Нефть марки Brent с начала 2024 года подорожала более чем на 13%.
«С учетом того, что политика ОПЕК по сокращению добычи нефти будет сохранена до конца года, явно ожидается дефицит предложения на рынке. Поэтому цены смотрят только вверх. Вопрос, дойдут ли они до заветных 100 долларов. Многие эту цифру ставят в качестве ориентира. В апреле мы легко достигнем 90 долларов, но вряд ли повышение будет очень серьезным, так как спрос пока не очень стабилен. Россия продолжает зарабатывать на поставках, а все дисконты также привязаны к стоимости Brent. Это плюс с точки зрения доходов бюджета и с точки зрения прибыли компаний. Это не может не радовать», - отметил он.
Нефтедобывающие компании в России снизят добычу, но не экспорт, заявил ранее вице-премьер Александр Новак в рамках выставки «Россия» на ВДНХ в Москве, передает «Радиоточка НСН».
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