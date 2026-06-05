Путин: Давление на Россию сохраняется

Путин заявил, что давление на Россию сохраняется. Об этом в ходе вступительного слова на пленарной сессии ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

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Он отметил, что несмотря на это Москва расширяет взаимодействие с другими регионами.

«Появились новые партнёрства... Мы осваиваем новые рынки», - указал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия всегда открыта для тех, кто готов к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Шарифулин Валерий
ТЕГИ:СанкцииРоссияПМЭФВладимир Путин

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