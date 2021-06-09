Путин дал старт запуску первой технологической линии Амурского ГПЗ
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода, сообщает пресс-служба Кремля.
По его словам, проект, который реализуется компанией «Газпром», имеет особое значение для российской экономики.
«С выходом на полную мощность Амурский ГПЗ станет одним из самых больших предприятий в мире по переработке природного газа и крупнейшим по производству гелия - газа, который востребован в целом ряде ключевых, высокотехнологичных отраслей», - отметил глава государства.
В Кремле напомнили, что строительство Амурского ГПЗ началось в 2015 году. На предприятии будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи. Выход на проектную мощность планируется в начале 2025 года, в результате чего перерабатывающие мощности «Газпрома» увеличатся на 80%.
Ранее Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток - 2» успешно завершена, сообщает RT. По его словам линейная работа, включая морской участок, закончена.
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