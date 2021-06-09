Путин дал старт запуску первой технологической линии Амурского ГПЗ

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода, сообщает пресс-служба Кремля.

По его словам, проект, который реализуется компанией «Газпром», имеет особое значение для российской экономики.

«С выходом на полную мощность Амурский ГПЗ станет одним из самых больших предприятий в мире по переработке природного газа и крупнейшим по производству гелия - газа, который востребован в целом ряде ключевых, высокотехнологичных отраслей», - отметил глава государства.

В Кремле напомнили, что строительство Амурского ГПЗ началось в 2015 году. На предприятии будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи. Выход на проектную мощность планируется в начале 2025 года, в результате чего перерабатывающие мощности «Газпрома» увеличатся на 80%.

Ранее Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток - 2» успешно завершена, сообщает RT. По его словам линейная работа, включая морской участок, закончена.

