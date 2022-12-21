Путин дал старт работе Ковыктинского месторождения
Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил работу Ковыктинского месторождения и участка Ковыкта – Чаянда газопровода «Сила Сибири», сообщает пресс-служба Кремля.
По его словам, Ковыктинское газоконденсатное месторождение является крупнейшим в Восточной Сибири, его извлекаемые запасы составляют 1,8 трлн кубометров газа.
Глава государства отметил, что на востоке России создаётся «стратегически важный производственный комплекс», включающий не только добычу, но также транспортировку и переработку природного газа.
«Запуск такого комплекса обеспечит надёжное снабжение газом и продуктами его переработки как российских предприятий, так и наших зарубежных партнёров, даст серьёзный импульс социально-экономическому развитию восточных регионов России», - добавил он.
Ранее ФСБ предотвратила попытку совершения диверсионно-террористического акта на газопроводе в Волгоградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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