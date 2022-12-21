Путин дал старт работе Ковыктинского месторождения

По его словам, Ковыктинское газоконденсатное месторождение является крупнейшим в Восточной Сибири, его извлекаемые запасы составляют 1,8 трлн кубометров газа.

Глава государства отметил, что на востоке России создаётся «стратегически важный производственный комплекс», включающий не только добычу, но также транспортировку и переработку природного газа.

«Запуск такого комплекса обеспечит надёжное снабжение газом и продуктами его переработки как российских предприятий, так и наших зарубежных партнёров, даст серьёзный импульс социально-экономическому развитию восточных регионов России», - добавил он.

Ранее ФСБ предотвратила попытку совершения диверсионно-террористического акта на газопроводе в Волгоградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

