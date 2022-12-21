МИД Казахстана: Реализация «тройственного газового союза» зависит от России

Перспектива реализации идеи газового союза Казахстана, России и Узбекистана зависит от условий, которые Москва предложит партнерам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров.

МИД: Переговоры по газовому союзу с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются

«Создание газового союза было предложением российской стороны, и пока оно ничем не оформлено, никаких деталей и предложений от российской стороны пока мы не получали, в каком виде это будет осуществляться. Это пока только идея по интегрированию каких-то процессов торговли газом», — цитирует замминистра ТАСС.

Как отметил Айдаров, все будет зависеть от предложенных сторонам «тройственного газового союза» условий. Замминистра указал, что пока не идет речи о создании структуры, организации или межгосударственного союза «в отношении газа».

«Это лишь была идея по урегулированию, по поставкам газа и цене. Дефицит газа есть во всех странах, поэтому российская сторона вышла с таким предложением», — пояснил замглавы МИД Казахстана.

В конце ноября президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза», еще одним участником которого станет Узбекистан, напоминает РИА ФАН. В Астане отмечали, что целью объединения станет координация действий при транспортировке газа из РФ по территориям Казахстана и Узбекистана, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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