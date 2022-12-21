МИД Казахстана: Реализация «тройственного газового союза» зависит от России
Перспектива реализации идеи газового союза Казахстана, России и Узбекистана зависит от условий, которые Москва предложит партнерам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров.
«Создание газового союза было предложением российской стороны, и пока оно ничем не оформлено, никаких деталей и предложений от российской стороны пока мы не получали, в каком виде это будет осуществляться. Это пока только идея по интегрированию каких-то процессов торговли газом», — цитирует замминистра ТАСС.
Как отметил Айдаров, все будет зависеть от предложенных сторонам «тройственного газового союза» условий. Замминистра указал, что пока не идет речи о создании структуры, организации или межгосударственного союза «в отношении газа».
«Это лишь была идея по урегулированию, по поставкам газа и цене. Дефицит газа есть во всех странах, поэтому российская сторона вышла с таким предложением», — пояснил замглавы МИД Казахстана.
В конце ноября президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза», еще одним участником которого станет Узбекистан, напоминает РИА ФАН. В Астане отмечали, что целью объединения станет координация действий при транспортировке газа из РФ по территориям Казахстана и Узбекистана, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+5 994 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 109 / сут.
- Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина
- СМИ: Зеленский попросит у Байдена ракеты ATACMS и беспилотники
- В Москве неизвестный устроил стрельбу в офисе продаж квартир
- Медведев провел переговоры с Си Цзиньпином
- Диетолог рассказала, какой из новогодних салатов вреднее для здоровья
- МИД Казахстана: Реализация «тройственного газового союза» зависит от России
- Преподавателю из Красноярска дали 10 лет колонии за пропаганду терроризма
- Названа стоимость нового кроссовера «Москвич-3»
- Байден обсудит с Зеленским ситуацию на поле боя и санкции против России
- Путин поручил создать рабочую группу по мобилизации и соцподдержке участников спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru