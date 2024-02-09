Постпред РФ: Торговый оборот России со странами СНГ в 2023 году вырос на 6,9%
Внешнеторговый оборот России со странами – участницами СНГ в прошлом году увеличился на 6,9%. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов в эфире канала «Россия-24».
По его словам, в 2023 году внешнеторговый оборот РФ со странами СНГ достиг 94 млрд долларов. По словам Грозова, в прошлом году общий объем ВВП государств Содружества вырос на 3,2%.
Грозов подчеркнул, что доля товарооборота РФ со странами СНГ составила 14,5%. Он напомнил, что в 2022 году этот показатель составлял 12%.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что во время председательства в СНГ в 2024 году Россия постарается расширить расчеты с партнерами в нацвалютах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru