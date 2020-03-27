Путин благословил «Силу Сибири-2»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером одобрил строительство нового газопровода в Китай - «Силы Сибири-2».

«Сила Сибири-2». Россия газанет в Китай через Монголию

Планируется, что газопровод пройдет через территорию Монголии в КНР, по нему будет поставляться до 50 млрд кубометров газа ежегодно.

В настоящее время проект нового газопровода находится в прединвестиционной стадии.

Первая «Сила Сибири» была запущена в декабре 2019 года, однако в марте поставки топлива были приостановлены на фоне вспышки коронавируса в Китае. По официально причине, остановка газопровода связана с необходимостью проведения технических работ.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
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