Путин благословил «Силу Сибири-2»

Планируется, что газопровод пройдет через территорию Монголии в КНР, по нему будет поставляться до 50 млрд кубометров газа ежегодно.



В настоящее время проект нового газопровода находится в прединвестиционной стадии.



Первая «Сила Сибири» была запущена в декабре 2019 года, однако в марте поставки топлива были приостановлены на фоне вспышки коронавируса в Китае. По официально причине, остановка газопровода связана с необходимостью проведения технических работ.

