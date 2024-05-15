Путин: Безработица в России находится на исторически низком уровне

Безработица в России находится на исторически низком уровне, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.

Так, по итогам марта 2024 года показатель опустился до отметки в 2,7% процента, хотя в феврале составлял 2,8%.

Министр труда заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи

Уточняется, что в феврале 2024 года к категории безработных относилось 2,1 миллиона человек старше 15 лет. Прежний минимальный показатель на уровне 2,9% был зафиксирован в октября 2023 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия решает задачи в социальной сфере, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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