Путин: Безработица в России находится на исторически низком уровне
Безработица в России находится на исторически низком уровне, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.
Так, по итогам марта 2024 года показатель опустился до отметки в 2,7% процента, хотя в феврале составлял 2,8%.
Уточняется, что в феврале 2024 года к категории безработных относилось 2,1 миллиона человек старше 15 лет. Прежний минимальный показатель на уровне 2,9% был зафиксирован в октября 2023 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия решает задачи в социальной сфере, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru