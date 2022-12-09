Путин: безработица в странах ЕАЭС снизилась до 1.1%

Безработица в государствах ЕАЭС в январе-сентябре снизилась на 18%. Об этом завил президент РФ Владимир Путин в рамках саммита в Бишкеке, сообщает ТАСС.

Таким образом, по его словам, показатель опустился до 1,1% от общей численности рабочей силы.

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Путин назвал такое снижение очень приличным.

Он также подчеркнул, что в ЕС безработица сейчас составляет 7%, или, в семь раз больше, чем в ЕАЭС.

Ранее Путин отметил тренд на снижение инфляции в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СаммитБишкекБезработицаВладимир Путин
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