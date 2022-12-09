Путин: безработица в странах ЕАЭС снизилась до 1.1%
Безработица в государствах ЕАЭС в январе-сентябре снизилась на 18%. Об этом завил президент РФ Владимир Путин в рамках саммита в Бишкеке, сообщает ТАСС.
Таким образом, по его словам, показатель опустился до 1,1% от общей численности рабочей силы.
Путин назвал такое снижение очень приличным.
Он также подчеркнул, что в ЕС безработица сейчас составляет 7%, или, в семь раз больше, чем в ЕАЭС.
Ранее Путин отметил тренд на снижение инфляции в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 465 / сут.
Умерли
393 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 994 / сут.
- Путин: безработица в странах ЕАЭС снизилась до 1.1%
- Лукашенко рассказал, что пришел на встречу лидеров ЕАЭС пешком из-за «слабых Мерседесов»
- Названы самые популярные виды шампанского у россиян перед Новым годом
- В OBI рассказали, что будет с товаром и заказами из сгоревшего в Химках магазина
- Лукашенко предрек политический кризис в некоторых западных странах
- Великобритания внесла в санкционный список ещё пять россиян
- В РПЦ предложили ввести запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним
- Телеграм: Америка без Бута, а Латвия без осадков
- Путин отметил тренд на снижение инфляции в России
- Напавший на полицейских в Ростовской области заявил, что перепутал их с украинцами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru