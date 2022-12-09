Путин: безработица в странах ЕАЭС снизилась до 1.1%

Безработица в государствах ЕАЭС в январе-сентябре снизилась на 18%. Об этом завил президент РФ Владимир Путин в рамках саммита в Бишкеке, сообщает ТАСС.

Таким образом, по его словам, показатель опустился до 1,1% от общей численности рабочей силы.