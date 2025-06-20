Путин: Безработица в России составила чуть больше 2%

По словам лидера страны, занятость выросла среди всех слоев населения, а молодежная безработица находится на одном из лучших уровней в мире — всего лишь 7,5%. Президент отметил, что количество рабочей силы в России выросло на 2,4 млн. человек.

Путин также подчеркнул, что на рекордно низком уровне в стране находится бедность. Он заявил, что людей с доходом ниже прожиточного минимума в стране только 7,2% от общего числа населения. Он добавил, что этот показатель продолжает снижаться.

Ранее Путин заявил о снижении инфляции в России, напоминает НСН.

