Путин заявил о снижении инфляции в России
20 июня 202516:10
Годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей и, по данным на 16 июня, составляет 9,6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2025, он отметил, что снижения удалось достичь благодаря действиям Центробанка и правительства.
Глава государства указал, что инфляционная динамика развивается лучше ожиданий и прогнозов, что позволило приступить «к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики».
Ранее Путин заявил, что представления о России, как об исключительно сырьевой стране, устарели, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru