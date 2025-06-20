Путин заявил о снижении инфляции в России

Выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2025, он отметил, что снижения удалось достичь благодаря действиям Центробанка и правительства.

Глава государства указал, что инфляционная динамика развивается лучше ожиданий и прогнозов, что позволило приступить «к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики».

Ранее Путин заявил, что представления о России, как об исключительно сырьевой стране, устарели, сообщает RT.

