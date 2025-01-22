Путин: Банковский сектор в России обладает достаточным запасом капитала
Российский банковский сектор чувствует себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, сообщает РИА новости.
По его словам, российские банки накопили достаточный запас капитала и располагают необходимыми ресурсами для финансирования и развития отечественной экономики.
Глава государства также обратил внимание на то, что динамика корпоративного кредитования в России в декабре серьезно замедлилась, а в январе она складывается ниже целевых ориентиров. Путин подчеркнул, что замедление кредитования может создать существенные риски для экономического роста.
«Важно не допускать подобных перекосов», - добавил президент РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал индексацию пенсий и соцвыплат, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru