Путин анонсировал создание высокоскоростной дороги на Юг России
Высокоскоростные магистрали (ВСМ) могут появиться не только между Москвой и Санкт-Петербургом, но также и в направлении юга. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В качестве регионов, куда может пройти ВСМ, глава государства назвал Краснодарский и Ставропольский края, республику Крым, а также Ростовскую область. По словам Путина, необходимо создать эффективную структуру, которая бы этим занималась и сделала бы модель развития.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».
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