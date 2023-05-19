Путепровод под железнодорожными путями в составе южного участка МСД готов на 90%
Готовность путепровода тоннельного типа на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления до МКАД составляет 90%. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что уже готовы монолитные конструкции, а также закончено устройство переходных плит для связи путепровода с участком подхода будущей магистрали. По словам Бочкарева, идет работа по укладке асфальтобетонного покрытия дорожного полотна. Заммэра подчеркнул, что искусственное сооружение будет связывать два участка основного хода будущей скоростной автомагистрали.
В свою очередь гендиректор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков рассказал, что в настоящий момент продолжаются работы по внутренней отделке тоннелей путепровода. По его словам, уже завершается отделка внутренней части левого и правого тоннелей. Маслаков уточнил, что общая площадь отделочных работ превышает две тысячи «квадратов». Он также подчеркнул, что на объекте активно идут работы по устройству сети уличного освещения и установке систем видеонаблюдения.
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