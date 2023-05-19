Путепровод под железнодорожными путями в составе южного участка МСД готов на 90%

Он отметил, что уже готовы монолитные конструкции, а также закончено устройство переходных плит для связи путепровода с участком подхода будущей магистрали. По словам Бочкарева, идет работа по укладке асфальтобетонного покрытия дорожного полотна. Заммэра подчеркнул, что искусственное сооружение будет связывать два участка основного хода будущей скоростной автомагистрали.

В свою очередь гендиректор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков рассказал, что в настоящий момент продолжаются работы по внутренней отделке тоннелей путепровода. По его словам, уже завершается отделка внутренней части левого и правого тоннелей. Маслаков уточнил, что общая площадь отделочных работ превышает две тысячи «квадратов». Он также подчеркнул, что на объекте активно идут работы по устройству сети уличного освещения и установке систем видеонаблюдения.

