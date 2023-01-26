Пушков: в России отказались от идеи налогообложения глобальных интернет-компаний
Вопрос о введении налогообложения для глобальных интернет-компаний, работающих в России, сейчас уже не стоит. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, сообщает RT.
По его словам, от этой идеи отказались, в том числе, из-за того, что ситуация изменилась.
«Когда мы полтора года назад поднимали этот вопрос, здесь полноценно действовали все интернет-компании, Google имел здесь доход в 144 млрд рублей», — пояснил сенатор.
Он также признал, что, с тех пор как из России ушли некоторые компании или их запретили из-за нарушения законодательства, налогооблагаемая база резко сократилась.
Ранее суд в Москве наложил на Google второй оборотный штраф более 21 млрд рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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