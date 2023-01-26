Пушков: в России отказались от идеи налогообложения глобальных интернет-компаний

Вопрос о введении налогообложения для глобальных интернет-компаний, работающих в России, сейчас уже не стоит. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, сообщает RT.

По его словам, от этой идеи отказались, в том числе, из-за того, что ситуация изменилась.