Пушков: в России отказались от идеи налогообложения глобальных интернет-компаний

Вопрос о введении налогообложения для глобальных интернет-компаний, работающих в России, сейчас уже не стоит. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, сообщает RT.

По его словам, от этой идеи отказались, в том числе, из-за того, что ситуация изменилась.

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«Когда мы полтора года назад поднимали этот вопрос, здесь полноценно действовали все интернет-компании, Google имел здесь доход в 144 млрд рублей», — пояснил сенатор.

Он также признал, что, с тех пор как из России ушли некоторые компании или их запретили из-за нарушения законодательства, налогооблагаемая база резко сократилась.

Ранее суд в Москве наложил на Google второй оборотный штраф более 21 млрд рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:РоссияGoogleСовет Федерации РФАлексей Пушков
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