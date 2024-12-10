Пушилин: В ДНР построят несколько промышленных предприятий
Новые промышленные предприятия появятся в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в ходе прямой линии.
«Ряд уже новых предприятий, которые будут выстроены, причем металлургические в том числе, которые будут выстроены практически в чистом поле. Об этом решения есть политические, и в практической плоскости мы тоже приступили», — рассказал политик.
По словам Пушилина, объекты будут созданы «не так быстро, как нам бы хотелось». Глава ДНР подчеркнул, что в регионе идет «пересборка экономики», несмотря на внешнее экономическое давление на республику и Россию в целом. Как отметил Пушилин, развитие промышленности — ключевая задача для Донбасса.
Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт допустил, что в Донбассе могут восстановить производство общественного транспорта.
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