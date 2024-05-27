Пушилин допустил, что на территории «Азовстали» появятся малые промышленные предприятия
Малые промышленные предприятия могут построить на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с телеканалом «Беларусь-1».
Как отметил политик, эту зону подготовят, рекультивируют и зачистят «под промышленный парк, под, может быть, малые промышленные предприятия». По словам Пушилина, подходы к развитию Мариуполя кардинально изменили «в силу разных обстоятельств», в том числе последствий боевых действий. Глава ДНР уточнил, что в ситуации с важной для города, но и наносившей серьезный ущерб экологии «Азовсталью» властям не пришлось выбирать решение.
«С учетом того, что предприятие сильно повреждено и экономически нецелесообразно его восстанавливать, мы и пришли к тому решению, что этот завод в Мариуполе не нужен. Не нужен в плане того, каким он был», — подчеркнул Пушилин.
Ранее глава ДНР заявлял, что «Азовсталь» не будут восстанавливать, напоминает RT. По словам политика, завод был основным загрязнителем Азовского моря и самого Мариуполя.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
- Германия выделит еще €60 млн в качестве гуманитарной помощи Украине
- Депутат Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет»
- СМИ: ЕС намерен организовать мирную конференцию по Украине с участием России
- ЕС внес в санкционный список Виктора Медведчука
- Путину доложили, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций
- Женщина пострадала при ударе беспилотника ВСУ по Белгородской области
- Стоимость доллара опустилась ниже 89 рублей впервые с 30 января
- В ЛНР сообщили об обнаружении останков более 1,2 тысячи жертв обстрелов ВСУ
- На восстановление дорог в подтопленных регионах выделят еще два млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru