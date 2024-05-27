Пушилин допустил, что на территории «Азовстали» появятся малые промышленные предприятия

Как отметил политик, эту зону подготовят, рекультивируют и зачистят «под промышленный парк, под, может быть, малые промышленные предприятия». По словам Пушилина, подходы к развитию Мариуполя кардинально изменили «в силу разных обстоятельств», в том числе последствий боевых действий. Глава ДНР уточнил, что в ситуации с важной для города, но и наносившей серьезный ущерб экологии «Азовсталью» властям не пришлось выбирать решение.

«С учетом того, что предприятие сильно повреждено и экономически нецелесообразно его восстанавливать, мы и пришли к тому решению, что этот завод в Мариуполе не нужен. Не нужен в плане того, каким он был», — подчеркнул Пушилин.

Ранее глава ДНР заявлял, что «Азовсталь» не будут восстанавливать, напоминает RT. По словам политика, завод был основным загрязнителем Азовского моря и самого Мариуполя.

