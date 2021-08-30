Пшеница в РФ начала дешеветь после полуторамесячного подорожания
Пшеница начала дешеветь на российском рынке после нескольких недель активного роста цены. Об этом информирует аналитический центр «СовЭкон», специализирующийся на анализе аграрных рынков.
Согласно данным за минувшую неделю, все классы пшеницы стали дешевле на 225 рублей за тонну. Третий класс стоил 15200 рублей, четвертый - 15125 рублей, за пятый класс зерна просили 14300 рублей за тонну.
По оценке экспертов, цены повернули вспять на ожидании роста экспортной пошлины. Кроме того, увеличилась потребность части сельско-хозяйственных производителей в средствах для финансирования озимых посевов или погашения кредитов. Некоторым приходится освобождать хранилища для приемки поздних культур, уборка которых уже стартовала.
С середины июля пшеница активно дорожала – до 20% на фоне резкого ухудшения прогнозов на новый урожай и взлёта экспортных цен. В краткосрочной перспективе эксперты прогнозируют дальнейшее снижения рынка или относительной стабильности.
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