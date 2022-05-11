Процедуру банкротства оператора «Северного потока - 2» приостановили до сентября

По решению суда, компании, которая является оператором проекта «Северный поток - 2», предоставили временный мораторий на выплату кредитов - с 10 мая по 10 сентября 2022 года.

Отмечается, что в качестве временного управляющего была привлечена компания Transliq AG.

Ранее компания Nord Stream 2 AG подала запрос о приостановлении арбитражного разбирательства по спору с Евросоюзом о применении Газовой директивы, сообщает RT.