Процедуру банкротства оператора «Северного потока - 2» приостановили до сентября
Суд кантона Цуг объявил о приостановке процедуры банкротства компании Nord Stream 2 AG, сообщает ТАСС.
По решению суда, компании, которая является оператором проекта «Северный поток - 2», предоставили временный мораторий на выплату кредитов - с 10 мая по 10 сентября 2022 года.
Отмечается, что в качестве временного управляющего была привлечена компания Transliq AG.
Ранее компания Nord Stream 2 AG подала запрос о приостановлении арбитражного разбирательства по спору с Евросоюзом о применении Газовой директивы, сообщает RT.
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