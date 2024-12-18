«Просто расслабились!»: Автоконцерны вынуждены объединяться из-за проигрыша Китаю
Вячеслав Жигалов заявил НСН, что японские корпорации Honda Motor и Nissan Motor могут снизить себестоимость только путем слияния.
Японские корпорации Honda Motor и Nissan Motor планируют объединиться из-за низкой рентабельности, о такой схеме сегодня размышляют многие мировые автоконцерны, заявил глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в разговоре с НСН.
Японские корпорации Honda Motor и Nissan Motor ведут предварительные переговоры о слиянии в связи с растущей конкуренцией с китайскими автопроизводителями и более низким, чем ожидалось, потребительским спросом на электромобили, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Жигалов подтвердил такой мировой тренд.
«Российский рынок составляет для глобальных концернов долю в единицы, поэтому ограничение торговли с Россией – это не основная причина. Мы видим, что рентабельность автомобильного бизнеса по всему миру снижается, определенные трудности в Европе видим. Это коснулось и Японии. Конкуренция с китайскими брендами очень обострилась в последнее время. Стабильные времена закончились, сейчас идет передел рынка между странами. Поэтому ничего удивительного, что переговоры о слиянии идут. Во многих концернах такие идеи обсуждаются», - отметил он.
По его словам, китайские производители демонстрируют фантастическую гибкость, а традиционные бренды расслабились и не могут развиваться быстрыми темпами из-за бюрократии.
«Мы знаем примеры – допустим, Renault и Nissan. Здесь вопрос в том, как договорятся. Мы деталей никогда не знаем, какие условия слияния, кто будет контролировать. Но в целом все продиктовано необходимостью снижения себестоимости. Унифицированные разработки позволяют в рамках нескольких брендов быстрее окупиться из-за эффекта масштаба. Это нормальный процесс. Объективно сегодня автопроизводители ничего не могут противопоставить китайцам. Китайские производители демонстрируют фантастическую гибкость, они очень быстро адаптируются к любым изменениям. А старые традиционные бренды заросли бюрократией, плюс непродуктивные издержки. Они просто расслабились, достигнув высокого уровня, а это привело к тому, что большие бренды пропустили конкурента. Теперь догонять очень тяжело. Боюсь, что это уже и невозможно», - заключил собеседник НСН.
Японский Nissan, который через концерн с Renault владел «АвтоВАЗом», оказался на грани исчезновения на фоне падения продаж в США и Японии. Как пишет Financial Times, дилеры Nissan продают машины себе в убыток, производство замедлилось, а компания сократила несколько тысяч рабочих мест и продала треть своей доли в Mitsubishi, передает «Радиоточка НСН».
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